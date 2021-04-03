Dışişleri Bakanlığından Somali'deki terör saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığından Somali'deki terör saldırısına kınama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanlığından Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de düzenlenen ve çok sayıda asker ile sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de düzenlenen ve çok sayıda asker ile sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Bugün Somali Ulusal Ordusu birliklerini ve masum sivilleri hedef alan terör saldırıları neticesinde Somali'de çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu menfur terör saldırılarını kuvvetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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