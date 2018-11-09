Dışişleri Bakanlığından Somali'deki Terör Saldırına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla yapılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının şiddetle kınandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemine ilişkin yapılan açıklamada,

"Bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA