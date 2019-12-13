Dışişleri Bakanlığından Şili'ye taziye
Dışişleri Bakanlığı, Şili Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçağın düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Şili Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçağın düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlık tarafından yayımlanan mesajda, "Şili Silahlı Kuvvetlerine ait askeri bir uçağın Şili'nin güneyinden Antarktika'ya giderken 9 Aralık 2019 tarihinde okyanusa düştüğü üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile Şili hükümetine ve halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.
(İHA)