Dışişleri Bakanlığından Şili'ye taziye

13.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:25

Dışişleri Bakanlığı, Şili Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçağın düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yayımlanan mesajda, "Şili Silahlı Kuvvetlerine ait askeri bir uçağın Şili'nin güneyinden Antarktika'ya giderken 9 Aralık 2019 tarihinde okyanusa düştüğü üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile Şili hükümetine ve halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA