Dışişleri Bakanlığından Şili'ye taziye

13.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:23

Dışişleri Bakanlığı, Şili Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçağın düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.



Bakanlık tarafından yayımlanan mesajda, "Şili Silahlı Kuvvetlerine ait askeri bir uçağın Şili'nin güneyinden Antarktika'ya giderken 9 Aralık 2019 tarihinde okyanusa düştüğü üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile Şili hükümetine ve halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA