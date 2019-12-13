Dışişleri Bakanlığından Şili'ye taziye
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Dışişleri Bakanlığından Şili'ye taziye

Dışişleri Bakanlığı, Şili Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçağın düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

13.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:23
Dışişleri Bakanlığından Şili'ye taziye

Dışişleri Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçağın düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.


Bakanlık tarafından yayımlanan mesajda, "Şili Silahlı Kuvvetlerine ait askeri bir uçağın Şili'nin güneyinden Antarktika'ya giderken 9 2019 tarihinde okyanusa düştüğü üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile Şili hükümetine ve halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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