Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığından, Rusya'da 28 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası için başsağlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığından, Rusya'da 28 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası için başsağlığı

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığından, Rusya'da 28 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası için başsağlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı tarafından, Rusya Federasyonu'nun Kamçatka Bölgesinde bir yolcu uçağının düştüğü ve uçakta bulunan 22 yolcu ile 6 mürettebatın hayatını kaybetmesine üzerine, "Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve...

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Rusya Federasyonu'nun Kamçatka Bölgesinde bir yolcu uçağının düştüğü ve uçakta bulunan 22 yolcu ile 6 mürettebatın hayatını kaybetmesine üzerine, "Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı diliyoruz" açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Kamçatka Bölgesinde yer alan Petropavlovsk-Kamchatsky şehrinden Palana'ya seyretmekte olan bir yolcu uçağının bugün düştüğü ve uçakta bulunan 22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Ahmet Kaya Şevval Sam Kartal Tibet Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığından, Rusya'da 28 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası için başsağlığı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 15:43:38. #1.16#

title