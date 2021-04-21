Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığından Prof. Dr. Sevil Atasoy'un INCB üyeliğine seçilmesi hakkında açıklama
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığından Prof. Dr. Sevil Atasoy'un INCB üyeliğine seçilmesi hakkında açıklama

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığından Prof. Dr. Sevil Atasoy'un INCB üyeliğine seçilmesi hakkında açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Sevil Atasoy'un Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) üyeliğine üçüncü kez seçilmesinden ötürü başarı dileklerinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Sevil Atasoy'un Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) üyeliğine üçüncü kez seçilmesinden ötürü başarı dileklerinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, Prof. Dr. Sevil Atasoy'un Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) üyeliğine üçüncü kez seçilmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Merkezi Viyana'da bulunan Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) 2022-2027 dönemi üyelikleri için 20 Nisan 2021 tarihinde BM Ekonomik ve Sosyal Konsey'de (EKOSOK) gerçekleştirilen seçimlerde ülkemizce aday gösterilen Prof. Dr. Sevil Atasoy, 2005 yılından bu yana sürdürdüğü söz konusu göreve üçüncü kez seçilmiştir. Prof. Dr. Sevil Atasoy'un INCB'nin faaliyetlerine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz. Bu gelişme aynı zamanda ülkemizin uluslararası örgütlerdeki ağırlığının ve saygınlığının bir tezahürüdür" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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