Dışişleri Bakanlığından PKK'lıların Avusturya'da gösteri düzenlemesine tepki Açıklaması
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Dışişleri Bakanlığından PKK'lıların Avusturya'da gösteri düzenlemesine tepki Açıklaması

Dışişleri Bakanlığından, Avusturya'da PKK yanlılarınca gösteriler düzenlenmesine tepki gösterilerek bu gösterilere izin verilmesini, "Söz konusu gösteriler aracılığıyla terör örgütü PKK propagandasına müsaade edilmesi, terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz yumulması ve ülkemizin...

Dışişleri Bakanlığından PKK'lıların Avusturya'da gösteri düzenlemesine tepki Açıklaması
29.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 08:41

Dışişleri Bakanlığından, Avusturya'da PKK yanlılarınca gösteriler düzenlenmesine tepki gösterilerek bu gösterilere izin verilmesini, "Söz konusu gösteriler aracılığıyla terör örgütü PKK propagandasına müsaade edilmesi, terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz yumulması ve ülkemizin hedef alınması asla kabul edilemez." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da birkaç gündür üst üste PKK yandaşları tarafından gösteri düzenlendiği belirtilerek, "Terör örgütü PKK ve yandaşları tarafından birkaç gündür üst üste gösteriler düzenlenmesi, terörle mücadelede gösterilen samimiyetsizliğin yeni bir tezahürü olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin terör örgütüne karşı başarılı operasyonlar yürüttüğüne vurgu yapılan açıklamada, Avusturya polisinin müdahalesiyle bazı Türklerin yaralanması ve Türklere ait bazı iş yerlerinin zarar görmesi kınandı.

Açıklamada, Türkiye sınırları içerisinde ve sınır ötesinde örgüte karşı yürütülen operasyonlarda önemli sonuçlar aldığına yer verilerek, "Söz konusu gösteriler aracılığıyla terör örgütü PKK propagandasına müsaade edilmesi, terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz yumulması ve ülkemizin hedef alınması asla kabul edilemez. Türkiye'nin sınırları içerisinde ve sınır ötesinde terörle kararlı mücadelesinde elde ettiği somut sonuçların önemi bu manzara karşısında daha iyi anlaşılmaktadır. Yürüttüğümüz başarılı operasyonlar sonucunda can çekişen terör örgütü PKK'ya destek vermeye yönelik bu gayretler beyhudedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Avusturya makamlarının Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK'yla layıkıyla mücadele etmeye davet edildiği açıklamada, ayrıca konunun popülist siyasete malzeme yapılmaması da istendi.

Kamu düzeninin sağlanması ve şiddetin önlenmesi için terörle gerektiği şekilde mücadele edilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "PKK iltisaklı grupların Viyana'da dört gün üst üste gösteri düzenlemelerinden, ayrıca Avusturya güvenlik güçlerinin Türk gençlere şiddet uygulamasından duyduğumuz endişeyi bildirmek üzere Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza davet edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Manşet

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