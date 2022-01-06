Dışişleri Bakanlığından, Philadelphia'da çıkan yangınla ilgili taziye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Philadelphia kentinde çıkan yangınla ilgili taziye açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'nin Philadelphia kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kentteki 3 katlı bir evde yerel saatle dün sabah çıkan yangında 13 kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı.???????

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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