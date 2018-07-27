Dışişleri Bakanlığından Paraguay Halkına Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığından Paraguay Halkına Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Paraguay’da yaşanan uçak kazasında Paraguay Tarım Bakanı Luis Gneiting, Bakan Yardımcısı Vicente Ramirez ve iki pilotun hayatını kaybetmesinin üzüntüyle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından Paraguay Halkına Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Paraguay'da yaşanan uçak kazasında Paraguay Tarım Bakanı Luis Gneiting, Bakan Yardımcısı Vicente Ramirez ve iki pilotun hayatını kaybetmesinin üzüntüyle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "25 Temmuz akşamı Paraguay'da yaşanan uçak kazasında Paraguay Tarım Bakanı Luis Gneiting, Bakan Yardımcısı Vicente Ramirez ve iki pilotun hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Paraguay Hükümetine ve halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi. - ANKARA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et