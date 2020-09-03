Dışişleri Bakanlığından NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile NATO bünyesinde teknik görüşmelerin başlatılması hakkında, "Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile NATO bünyesinde teknik görüşmelerin başlatılması hakkında, "Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan ile NATO bünyesinde teknik görüşmelerin başlatılması hakkında yapılan açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır. Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri - teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur. Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA