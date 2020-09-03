Dışişleri Bakanlığından NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığından NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile NATO bünyesinde teknik görüşmelerin başlatılması hakkında, "Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt
03.09.2020 23:05 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:09

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile NATO bünyesinde teknik görüşmelerin başlatılması hakkında, "Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan ile NATO bünyesinde teknik görüşmelerin başlatılması hakkında yapılan açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır. Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri - teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur. Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Deniz Akkaya Demet Akalın Okan Bayülgen
Spor Jose Sosa Lionel Messi Eddie Newton Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Adana Yangın Yunanistan
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığından NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 23:09:26. #1.14#
title