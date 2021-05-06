Dışişleri Bakanlığından Letonya'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu'nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu'nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu'nda kabul edilen 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür. Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir. 1915 olaylarına ilişkin olarak uluslararası hukukta tanımlanmış olan soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için gereken şartların hiçbiri mevcut değildir. Bu teşebbüs, başta 1948 Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi hükümleri olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1915 olaylarının tartışmalı niteliğini açıkça ifade eden 2013 ve 2015 tarihli kararlarına da aykırıdır" denildi.

Letonya'nın aldığı kararın tarihi olaylara dürüst ve adil bir şekilde yaklaşma şartıyla çeliştiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu karar, Letonya'nın işgalinin 80. yıl dönümü vesilesiyle kendi tarihindeki olaylara ilişkin olarak yapmış olduğu, tarihi olaylara dürüst ve adil bir şekilde yaklaşılmasının uluslararası ilişkilerin bir ön şartı olduğu yönündeki açıklamasıyla da çelişmekte ve bu bağlamda da bir çifte standardı ortaya koymaktadır. Letonya Parlamentosu'nu tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bazı çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, bu yanlış adımını geri almaya, başta Türk ve Ermeni halkları arasında olmak üzere, bölgede barış içinde bir arada yaşama pratiğinin tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı