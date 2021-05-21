Dışişleri Bakanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki Açıklaması
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Dışişleri Bakanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki Açıklaması

Dışişleri Bakanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahalesine yönelik, "İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahalesine yönelik, "İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından İsrail polisinin cuma namazı sonrası yaptığı ve en az 20 kişinin yaralandığı müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı! İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart!" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (2)
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (2)
Son dakika haberi! İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı
Son dakika haberi! İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı
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Dışişleri Bakanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki Açıklaması - Haberler
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