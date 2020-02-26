Dışişleri Bakanlığından Irak ve İtalya’ya seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.
26.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:37
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.
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Kaynak: Dunya.com