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Dışişleri Bakanlığından Irak ve İtalya’ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

26.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:37
Dışişleri Bakanlığından Irak ve İtalya’ya seyahat uyarısı

, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça ve 'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Kaynak: Dunya.com

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