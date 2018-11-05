Dışişleri Bakanlığından Irak'a Destek Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının şiddetle kınadığını, Türkiye'nin terörizmin her türüyle mücadelede Irak'a desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ın muhtelif semtlerinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırılarını şiddetle kınadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırılarda hayatlarını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmin her türüyle mücadelede Irak'a desteğini sürdürecektir" denildi. - ANKARA