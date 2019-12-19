Dışişleri Bakanlığından Hamas açıklaması

19.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:50

Dışişleri Bakanlığının resmi twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Hamas hakkında, "Uluslararası toplumun çoğunluğu Hamas'ı terör örgütü olarak değil, 2006'da Gazze'de seçimleri kazanan bir siyasi gerçeklik olarak görüyor" açıklamasında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığının resmi twitter hesabı üzerinden Filistin Direniş Örgütü (HAMAS) ile ilgili açıklamada bulunuldu. Bakanlık paylaşımında, "Uluslararası toplumun çoğunluğu Hamas'ı terör örgütü olarak değil, 2006'da Gazze'de seçimleri kazanan bir siyasal gerçeklik olarak görüyor. UNGA'nın geçen yıl Hamas'ı terör örgütü olarak lanse edilmesinin reddedildiğini de hatırlatıyoruz. Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde Hamas ile farklı düzeylerde temaslar var. Bununla birlikte, Türk topraklarının İsrail'e veya başka bir ülkeye karşı herhangi bir eylem için kullanıldığına dair suçlamayı kesin olarak reddediyoruz" notu düşüldü.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA