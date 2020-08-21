Dışişleri Bakanlığından Haiti'ye taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de meydana gelen tekne kazası sonrası için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de meydana gelen tekne kazası sonrası için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Haiti'de 20 Ağustos 2020 tarihinde bir yolcu teknesinin olumsuz hava koşulları nedeniyle batması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dost Haiti halkı ve Hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA