Dışişleri Bakanlığından, Fransa'ya Seyahat Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolara ilişkin bu ülkeye yönelik bir seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlık, Türk vatandaşlarının başta başkent Paris olmak üzere Fransa'da gerçekleştirilen gösteriler nedeniyle tedbirli davranılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya yapılacak seyahatler konusunda yapılan uyarıda, "Bugüne dek cereyan eden olaylarda, Fransa'nın farklı şehirlerinde, şehirlerarası yolların trafiğe kapatılması, barikatlar oluşturulması, otoyol gişelerinin işgali, son olarak 1 Aralık günü Paris'te şehrin en işlek caddelerinde yürüyüş, barikat kurma, araba yakma ve güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya varan eylemler yeniden yaşanmıştır. Üçüncü haftasına giren eylemlerin bugüne kadarki bilançosuna göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 850'den fazla kişi yaralanmıştır. Yaralananlar arasında yaklaşık 150 güvenlik mensubu bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "17 Kasım'dan bu yana devam eden ve şiddet dozu artmakta olan sokak eylemleri nedeniyle, Fransa'da yaşayan ve anılan ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Paris başta olmak üzere, şehirlerin bilhassa gösteri alanlarından uzak durmaları, güvenliklerini tehlikeye sokacak mekanlarda bulunmamaları önemle tavsiye edilmektedir. Yine mevcut koşullarda, otoyol ve şehirlerarası yollarda yapılan yol kapama eylemlerini dikkate alarak tedbirli davranmaları önerilmektedir." denildi. (ME-DK-Y) - ANKARA