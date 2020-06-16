Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya Libya tepkisi
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Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya Libya tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemiz meşru hükümetin yanındayken, Fransa BM ve NATO kararları hilafına darbeci ve gayrimeşru bir şahsın yanındadır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya Libya tepkisi
16.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:12

Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemiz meşru hükümetin yanındayken, Fransa BM ve NATO kararları hilafına darbeci ve gayrimeşru bir şahsın yanındadır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının Libya konusunda Türkiye ile ilgili iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Paris ziyaretiyle ilgili açıklaması ile bir soruya cevaben yaptığı açıklamada ülkemizin Libya'ya yönelik tutumuna dair iddiaları, Fransa'nın Libya'ya yönelik karanlık ve izahı bulunmayan politikasının yeni bir göstergesidir" denildi.

Fransa'nın darbeci Hafter'e verdiği desteğin Libya krizini körüklediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransa'nın Libya'da meşru hükümeti devirerek ülkede otoriter bir rejim kurmaya yeltenen ve siyasi çözümden yana olmadığını alenen açıklamayan darbeci ve korsan Hafter'e verdiği destek Libya krizini körüklemiştir. Fransa'nın bu yaklaşımı Hafter'i askeri yöntemlerde ısrar etme konusunda cesaretlendirmiş, Libya halkının acılarını ve sıkıntılarını artırmıştır. Libya'da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engel ise Fransa ve bazı ülkelerin BM Güvenlik Konseyi kararları hilafına gayrimeşru yapılara verdikleri destektir. Türkiye, BM kararları çerçevesinde uluslararası camia tarafından tanınan hükümete talebi üzerine destek vermektedir. Ülkemiz meşru hükümetin yanındayken, Fransa BM ve NATO kararları hilafına darbeci ve gayrimeşru bir şahsın yanındadır."

 "TÜRKİYE, LİBYA'DA KALICI BARIŞ VE İSTİKRARIN SAĞLANMASI AMACIYLA BM HİMAYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇABALARA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye'nin Libya'da barış ve istikrarın sağlanması amacıyla yürütülen çabalara destek vermeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Türkiye'nin Libya'daki faaliyetleri meşruyken, Fransa Suriye'de olduğu gibi karanlık işler peşinde koşmakta, bölgedeki bazı ülkelerin taşeronluğunu yapmaktadır. Esas endişe duyulması gereken Fransa'nın işte bu karanlık ilişkileridir. Bir NATO müttefikinin bu şekilde davranması kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla BM himayesinde yürütülen çabalara destek vermeye devam edecektir" denildi.

(İHA)

16.06.2020 20: 51: 17 TSI

Kaynak: İHA

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