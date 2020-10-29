Dışişleri Bakanlığından Fransa'da kilise içindeki saldırıyı kınama
29.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:41
Dışişleri Bakanlığı: "Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: "Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı