Dışişleri Bakanlığından, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki
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Dışişleri Bakanlığından, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki

24.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:40
Dışişleri Bakanlığından, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir Fransız televizyon kanalına verdiği mülakattaki ifadeleriyle ilgili, "Macron'un, programda yöneltilen kasıtlı sorulara verdiği yanıtlarda, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir Fransız televizyon kanalına verdiği mülakattaki ifadeleriyle ilgili, "Macron'un, programda yöneltilen kasıtlı sorulara verdiği yanıtlarda, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeleriyle ilgili soruya yazılı yanıt verdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya konularında uluslararası hukuktan kaynaklanan meşruiyete dayanan politikalar izlediğini vurgulayan Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, programda yöneltilen kasıtlı sorulara verdiği yanıtlarda, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi kasıtlı hazırlanan ve Avrupalı Türkiye gerçeğini aşındırmaya yönelik yayının ve bu tutarsız iddiaların amacına ulaşmayacağının açık olduğunu belirten Aksoy, Türkiye'nin gerek izlediği bölgesel politikalarla gerek üye ülkelerle oluşturduğu yakın ikili ilişkilerle Avrupa kıtası, NATO ve transatlantik ilişkilerinde etkin olmaya ve en büyük katkıları sunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Aksoy, Macron'un, Türkiye'nin Fransa'nın iç siyasetine gelecek seçimler üzerinden müdahale edeceği hususunda kesin hükümlerle ileri sürdüğü iddiayı da ülkede yaşayan yabancı kökenli toplumları yabancılaştırıcı ve bu yönüyle tehlikeli bulduklarını kaydetti.

Türkiye'nin ülkede yaşayan yaklaşık 800 bin nüfuslu Türk toplumunun refahı, huzuru ve uyumu dışında Fransa'nın iç siyasetine ilişkin bir gündemi bulunmadığına işaret eden Aksoy, buna mukabil Fransa'nın da Türkiye konusunu özellikle seçim dönemleri öncesinde bir iç politika tartışması haline getirmemesinin Türkiye'nin en haklı beklentisi olduğuna dikkati çekti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"İki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilimlerin yerini sükunete ve dostluğa bırakması için adımlar attığımız bu dönemde, Sayın Macron'un bu açıklamalarının talihsiz ve tutarsız olduğunu düşünüyoruz. Fransa ile son dönemde yaşanan sorunların temelinde de bu samimiyetsizlik ve tutarsızlık yatmaktadır. Fransa'nın bu dönemde sergileyeceği müspet ve menfi tutum ve söylemlerin Türkiye tarafından aynı şekilde mukabele göreceğini yeniden hatırlatıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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