Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'a tepki
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Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'a tepki

27.09.2020 10:48 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:53
Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırı hakkındaki soruya cevap verdi. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin bu sabah ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tuttuğunu öğrendiklerini belirten Aksoy, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız" dedi.

Uluslararası toplumu haklının yanında durmaya davet ettiklerini vurgulayan Aksoy, "Bu vesileyle şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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