Dışişleri Bakanlığından Eritre Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Eritre'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eritre'ye yönelik yaptırımların BMGK'nın oy birliğiyle aldığı kararla kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın Eritre'nin ve Afrika Boynuzu bölgesinin istikrar ve refahının arttırılması yönündeki çabalara katkı sağlamasını temenni ediyoruz" denildi. - ANKARA