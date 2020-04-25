Dışişleri Bakanlığından Covid-19 raporu
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Dışişleri Bakanlığından Covid-19 raporu

Dışişleri Bakanlığı Covid-19 salgını çerçevesinde dünyadaki son durumu değerlendirdi.

25.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:38
Dışişleri Bakanlığından Covid-19 raporu

Dışişleri Bakanlığı Covid-19 salgını çerçevesinde dünyadaki son durumu değerlendirdi. Bakanlık krizin başından itibaren yaklaşık 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının yurda getirildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Covid-19 salgını ile mücadelede krizin başından itibaren 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının yurda getirildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, halen, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızın, karantina koşulları hazırlanarak en kısa sürede ülkemize getirilmesi için harekete geçilmiştir. Bu kapsamda, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmelerine devam edilmiş ve dış temsilciliklerimizden edinilen bilgilere göre 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde 5 bin 38 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır. Yurt dışında vefat eden Vatandaşlarımız 23 Nisan 2020 tarihinde 3, 24 Nisan 2020 tarihinde 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız vefat etmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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