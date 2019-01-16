Dışişleri Bakanlığından, Bugün Münbiç'te Meydana Gelen Bombalı Saldırıya İlişkin, "Münbiç'in Terör...

IHAAW211136-SIY/16-01-2019

- Dışişleri Bakanlığından, bugün Münbiç'te meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin, "Münbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesi ve bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla ABD ile onayladığımız Münbiç Yol Haritası'nın tüm unsurlarıyla uygulanması yönündeki irademizi tekrar vurguluyoruz. Türkiye, Münbiç Yol Haritası'nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir" açıklamasında bulunuldu. 16.01.2019 21: 11: 36 TSI

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Kaynak: İHA