Dışişleri Bakanlığından Belçika'daki "Gülen Kürsüsü"nün kapatılması açıklaması
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Dışişleri Bakanlığından Belçika'daki "Gülen Kürsüsü"nün kapatılması açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika'da bir üniversitede faaliyet gösteren "Fethullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü"nün kapatılmasıyla ilgili karara ilişkin, "Memnuniyetle not edilmiştir.

Dışişleri Bakanlığından Belçika'daki
11.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:46

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika'da bir üniversitede faaliyet gösteren "Fethullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü"nün kapatılmasıyla ilgili karara ilişkin, "Memnuniyetle not edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Aksoy, Kain Leuven Katolik Üniversitesi'nin bünyesinde yer alan ve terör örgütü elebaşının adını taşıyan kürsünün sözleşmesinin üniversite tarafından uzatılmaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Kürsünün 2010 yılında FETÖ iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulduğunu belirten Aksoy, "Kürsünün sözleşmesinin, üniversitenin kendi usulleri içinde yapmış olduğu değerlendirme sonucu uzatılmaması memnuniyetle not edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Üniversite, kürsünün düzenlediği etkinliklere artık ilginin ve katılımın çok azaldığı bu nedenle de kapatma kararı alındığını belirterek, kürsüyü finanse eden kuruluşla yapılan sözleşmenin bitiş tarihi olan 30 Eylül'den sonra yenilenmeyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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