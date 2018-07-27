Dışişleri Bakanlığından Bangsamoro Organik Yasası Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Bangsamoro Organik Yasası'nın yasalaşma sürecinin başarıyla tamamlanarak Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Rao Duterte tarafından imzalanmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bangsamoro Organik Yasası'nın yasalaşma sürecinin başarıyla tamamlanarak Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Rao Duterte tarafından imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 'Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi' adıyla yeni bir siyasi birim kurulmasını amaçlayan dönüm noktası niteliğindeki bu yasanın çıkarılmasında, Filipin Hükümeti, Moro İslami Kurtuluş Cephesi ve diğer paydaşların çabalarını takdirle karşılıyoruz. İlgili tarafların siyasi iradesi ve vizyonu ile barış sürecinde kritik bir aşama geçilmiştir. Bangsamoro'da adil ve kalıcı barış ve istikrar ile refahın sağlanması yolunda tarihi bir başarı elde edilmiştir" denildi.

Bangsamoro Organik Yasasının ayrıca, şiddet içeren aşırılık ve terörizmin temel nedenleriyle mücadele için değerli bir fırsat sunarak, Bangsamoro halkına daha iyi bir gelecek için ümit de verdiği kaydedilerek, "Türkiye önümüzdeki dönemde de barış sürecinin yanı sıra bölgenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına destek vermeyi sürdürecektir" ifadesi kullanıldı. (BC-DK-Y) - ANKARA