Dışişleri Bakanlığından Amerikalı Yetkililerle Görüşme Hakkında Açıklama

ANKARA (İHA) – Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleşen görüşme ile ilgili açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,"13 Temmuz 2018 tarihinde, adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Ortak Çalışma Grubu Ankara'da toplanmıştır. İlgili tüm bakanlıklardan ve kurumlardan Türk ve Amerikan yetkililer bir araya gelerek, her iki taraf için önem taşıyan hukuki ve adli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu konularda ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir" denildi. - ANKARA