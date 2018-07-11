Dışişleri Bakanlığından Almanya'da 8'i Türk 10 Kişinin Öldürüldüğü Nsu Davasına İlişkin Yapılan...

IHAAW124640-SIY/11-07-2018

- Dışişleri Bakanlığından Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürüldüğü NSU davasına ilişkin yapılan açıklamada, "Sözkonusu dava sonucunda baş sanığın müebbet hapis cezasına ve diğer dört sanığın ise değişen süreli hapis cezalarına çarptırılmalarını not ettik. Bununla birlikte maalesef bugün verilen karar NSU cinayetlerinin arka planını ve derin devlet ile istihbarat içindeki bağlantılarını tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturmamış, gerçek suçlular ortaya çıkarılmamıştır. Bu bakımdan kararı adaletin tecellisi ve kamu vicdanının rahatlatılması bakımından tatmin edici bulmuyoruz" denildi. 11.07.2018 12: 46: 40 TSI

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