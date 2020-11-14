Dışişleri Bakanlığından Ahıska Türkleri açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türklerinin Anavatanları Ahıska'dan sürgüne gönderilmelerinin 76'ncı yıl dönümü ile ilgili bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türklerinin Anavatanları Ahıska'dan sürgüne gönderilmelerinin 76'ncı yıl dönümü ile ilgili bir açıklama yaptı.

Dışişlerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü soydaşımız, 14 Kasım 1944 tarihinde öz yurtları olan Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Sovyetler Birliği'nin uzak yerlerine sürgün edilmişlerdir. ABD'den Kırgızistan'a kadar uzanan geniş coğrafyada, dünyanın 9 farklı ülkesine yayılan ve sayıları 500 bine ulaşan Ahıska Türkleri, yaşadıkları acıları ve birlik olmanın önemini hiçbir zaman unutmamışlardır. Yıllar boyunca çetin şartlara rağmen kimliklerini korumuş, kültürel miraslarını yeni nesillere aktarmışlardır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüş sürecini yakından takip etmeye ve soydaşlarımıza gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz. Kadın, yaşlı, çocuk ayrımı gözetilmeden sürgüne gönderilen Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Ahıska Türklerinin anavatanlarından sürgün edilmesinin 76'ncı yıldönümünde, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı