Dışişleri Bakanlığından ABD'ye Pyd Uyarısı

Dışişleri Bakanlığından ABD'ye Pyd Uyarısı

Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett’e ABD’nin PYD terör örgütüne silahlı eğitim vermesinden dolayı duyulan rahatsızlık iletildi.

Dışişleri Bakanlığından ABD'ye Pyd Uyarısı

Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'e ABD'nin PYD terör örgütüne silahlı eğitim vermesinden dolayı duyulan rahatsızlık iletildi.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'e ABD'nin PYD terör örgütü üyelerine silahlı eğitim vermesinden dolayı Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığın iletildiği belirtildi. - ANKARA

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