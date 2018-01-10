Dışişleri Bakanlığından ABD'ye Pyd Uyarısı
Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett’e ABD’nin PYD terör örgütüne silahlı eğitim vermesinden dolayı duyulan rahatsızlık iletildi.
Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'e ABD'nin PYD terör örgütüne silahlı eğitim vermesinden dolayı duyulan rahatsızlık iletildi.
Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'e ABD'nin PYD terör örgütü üyelerine silahlı eğitim vermesinden dolayı Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığın iletildiği belirtildi. - ANKARA