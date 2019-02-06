Dışişleri Bakanlığından ABD Temaslarına İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale ile Washington'da bir araya geldi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi ve iki müttefik olarak ortak kaygıların ele alınmasının taahhüt edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, ikili ve bölgesel konularda çalışma grupları toplantılarını gerçekleştirmek üzere dün Washington'da bir araya geldi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcısı Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Hale, Türkiye- ABD ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha teyit etmiş ve iki müttefik olarak ortak kaygıların ele alınmasını taahhüt etmişlerdir. Açılış oturumunun ardından üst düzey Türk ve ABD'li yetkililer, çalışma grupları formatında toplanarak Suriye, terörizmle mücadele, savunma ile adli ve hukuki hususları içeren ikili iş birliği konularını ele almışlardır. Taraflar, tüm bu alanlarda daha fazla ilerleme sağlamak için ortak çalışmalara devam edilmesi yönündeki kararlılıklarını teyit ettiler" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA