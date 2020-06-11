Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Din Özgürlükleri Raporu'ndaki Türkiye bölümüne tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Din Özgürlükleri Raporu'ndaki Türkiye bölümüne tepki Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı "2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nun Türkiye ile ilgili bölümünün, yine kaynağı belirsiz iddialar içeren ve objektiflikten uzak bir dille kaleme alındığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Din Özgürlükleri Raporu'ndaki Türkiye bölümüne tepki Açıklaması
11.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:46

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı "2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nun Türkiye ile ilgili bölümünün, yine kaynağı belirsiz iddialar içeren ve objektiflikten uzak bir dille kaleme alındığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, söz konusu raporun, Türkiye ile ilgili bölümleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığının, 10 Haziran'da yayınladığı '2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun ülkemize ilişkin bölümü, yine kaynağı belirsiz iddialar içeren, objektiflikten uzak bir dille kaleme alınmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, din ve ibadet özgürlüğünü tüm vatandaşlar için ayrım gözetmeksizin korunması ve geliştirilmesi hedefini somut adımlarla desteklemeye devam ettiğinin altını çizen Aksoy, Türkiye'de farklı din ve inançların huzur ve uyum içinde yaşadığını ifade etti.

Aksoy, Türkiye'nin, son 20 yılda gayrimüslim vatandaşların hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, hoşgörü ve karşılıklı anlayış ortamının güçlendirilmesi amacıyla önemli adımlar attığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dönemde demokrasimizin daha da ileriye taşınması hedefinin bir parçası olarak, her bir vatandaşımızın haklardan eşit şekilde yararlanabilmesi ve ayrımcılığın her türünün önlenmesi için mevzuatta ve uygulamada büyük kazanımlar elde edildiği şüphesizdir. Raporda, Ayasofya ve Kariye hakkında belirtilen hususları yine son dönemde yapılan bazı açıklamalar bağlamında hayretle karşılıyoruz. Ayasofya ve Kariye, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir ve her türlü tasarruf yetkisi Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren bir konudur. Bu eserlere dair verilmiş ya da verilecek kararlar başka ülkelerin işi olamaz."

"ABD, dünya kamuoyunun dikkatini başka yönlere çekmeye çalışıyor"

Sözcü Aksoy, Türkiye'nin, topraklarındaki tüm kültürel ve dini varlıkların değerinin bilincinde olup bu eserleri layık oldukları şekilde koruduğunu kaydetti.

Aksoy, "Türkiye'nin dini özgürlüklerin korunması ve ilerletilmesi konusundaki iradesi ve atılan somut adımlar ortadayken, İslam karşıtlığı, antisemitizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının ABD'de hızla yükseldiği bir dönemde, ABD'nin bu tür raporlarla dünya kamuoyunun dikkatini, ülkesindeki sorunlardan başka yönlere çekmeye çalışması trajikomiktir." ifadesine yer verdi.

Rapordaki tüm tutarsızlıkları ve hiçbir mesnedi olmayan maksatlı ifadeleri reddettiklerinin altını çizen Aksoy, "ABD'yi dini özgürlükler ve insan hakları konusunda kendi iç işlerine yoğunlaşmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Halife Hafter Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Metin Oktay Bülent Uygun Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Din Özgürlükleri Raporu'ndaki Türkiye bölümüne tepki Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:00:15. #1.15#
title