Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki
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Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi.

24.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:10
Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi. Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2020 tarihli açıklamasının iç siyasi mülahazalarla yapıldığı kaydedilerek Türkiye için hiçbir geçerliliğinin olmadığı hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2020 tarihli açıklaması Ermenilerin dogma haline getirmeye çalıştıkları sübjektif anlatıyı temel almaktadır. İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz. Bu açıklamada, aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarının ısrarla görmezden gelindiğini müşahede ediyoruz. Adalet ve hakkaniyetten yoksun bu anlayışın artık değişmesi gereklidir" ifadelerine yer verildi.

"1915 OLAYLARI KONUSUNDA BİR ORTAK TARİH KOMİSYONU KURULMASI ÖNERİMİZ HALEN GEÇERLİDİR"

Açıklamada, "1915 olayları konusunda bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimiz halen geçerlidir. Bu Komisyon kurulduğu takdirde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz. Bu öneriyi gündemden düşürmeye yeltenenler ise 1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermenilerdir. ABD yönetimi artık bu gerçeği görmeli ve ona göre hareket etmelidir" denildi.

AÇIKLAMADA AYRICA, ŞUNLAR DA KAYDEDİLDİ:

"Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA

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