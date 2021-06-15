Dışişleri Bakanlığından, 7 AB üyesinin Atina'daki toplantı sonunda yayımladığı ortak bildiriye ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığından, 7 AB üyesinin Atina'daki toplantı sonunda yayımladığı ortak bildiriye ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığından, 7 AB üyesinin Atina'daki toplantı sonunda yayımladığı ortak bildiriye ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 7 Avrupa Birliği (AB) üyesinin Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayımladığı tek yanlı ortak bildiriye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 7 Avrupa Birliği (AB) üyesinin Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayımladığı tek yanlı ortak bildiriye tepki gösterdi.

Sözcü Bilgiç, konuyla ilgili soruya verdiği yazılı cevapta, "7 AB üyesinin Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan (tek yanlı) Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur." ifadesini kullandı.

Bu oluşumun, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yaptığını belirten Bilgiç, her yıl tekrarlanan bu tek yanlı ve taraflı tutumun, bölgede barış ve istikrara ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Bilgiç, evvelce de belirtildiği üzere, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmadan Doğu Akdeniz'de gerçek bir iş birliği ortamı yaratılamayacağını vurgulayarak, "Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

Dışişleri Bakanlığı: '7 AB üyesinin Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan (tek yanlı) Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve...
Dışişleri Bakanlığı: "7 AB üyesinin Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan (tek yanlı) Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve...
Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme Açıklaması
Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Emel Sayın Selma Ergeç Seren Serengil
Spor Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dışişleri Bakanlığından, 7 AB üyesinin Atina'daki toplantı sonunda yayımladığı ortak bildiriye ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 14:34:29. #1.14#

title