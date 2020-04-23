- Dışişleri Bakanlığından 23 Nisan için anlamlı video
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - Dışişleri Bakanlığından 23 Nisan için anlamlı video - Haberler
23 Nisan, Türkiye, Güncel, Haber

- Dışişleri Bakanlığından 23 Nisan için anlamlı video

- Dışişleri Bakanlığından 23 Nisan için anlamlı video Türkiye Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler ve konsolosluklarda görevli personelden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı bir video yayınlandı.

23.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:46
- Dışişleri Bakanlığından 23 Nisan için anlamlı video

- Dışişleri Bakanlığından 23 Nisan için anlamlı video

BRÜKSEL - Türkiye Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler ve konsolosluklarda görevli personelden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı bir video yayınlandı.

Türkiye'de bu yıl ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona salgın nedeniyle evlerden kutlanırken, Türkiye Dışişleri Bakanlığından günün anlam ve önemine ithafen yayınlanan video büyük beğeni topladı. Yayınlanan video başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve bakanlık çalışanları ve çeşitli ülkelerde bulunan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının İstiklal Marşını söylediği görülüyor. İstiklal Marşı'nın ardından dünyanın farklı yerlerindeki çocukların 23 Nisan şiirleri okuyarak bu anlamlı günü kutladı.

- Dışişleri Bakanlığından 23 Nisan için anlamlı video

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Haberler
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Donald Trump Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Harun Tan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Tamer Tuna Lionel Messi Anderson Talisca Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: - Dışişleri Bakanlığından 23 Nisan için anlamlı video - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 22:58:02. #1.14#
title