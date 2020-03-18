Dışişleri Bakanlığından 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı Açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, Güncel

Dışişleri Bakanlığından 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin şehitlerinin hatıralarını yaşatmak amacıyla birçok dış merkezde anıt ve plaket çalışmalarının tamamlandığını, şehit verilen diğer ülkelerde de bu tür faaliyetlerin devam ettiğini bildirdi.

18.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:06
Dışişleri Bakanlığından 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin şehitlerinin hatıralarını yaşatmak amacıyla birçok dış merkezde anıt ve plaket çalışmalarının tamamlandığını, şehit verilen diğer ülkelerde de bu tür faaliyetlerin devam ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, 18 Mart Şehitler Günü kapsamında Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törene ve şehit Türk diplomatlara ilişkin bilgi notu paylaştı.

Terör örgütleri ASALA (Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu), JCAG (Ermeni Adalet Komandoları) ve ARA'nın (Ermeni Devrimci Ordusu), 1973-1986 yılları arasında Türk diplomatları ve ailelerini hedef alan saldırılar düzenlediği hatırlatılan notta, "1973 yılında Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile Konsolosumuz Bahadır Demir'in bir Ermeni teröristin saldırısı sonucu şehit olmalarıyla başlayan bu dönem, 22 Ekim 1975 tarihinde Viyana Büyükelçimiz Daniş Tunalıgil'in şehadeti ile devam etmiş, Ermeni terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 58'i Türk vatandaşı olmak üzere (31'i diplomat ve aile mensubu) 77 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştır." ifadesi yer aldı.

Bilgi notunda, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarının yanı sıra 1991 ve 1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Basın Ataşe Yardımcısı Çetin Görgü ile Büyükelçilik Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu'nun 17 Kasım terör örgütünün saldırısında, ayrıca 1993'te Bağdat Büyükelçiliği İdari Ataşesi Çağlar Yücel, 2004'te Musul'da Güvenlik Ataşeleri Nihat Akbaş, Bilal Ürgen, Adem Çiçek, Bülent Kıranşal ve Süleyman Karahasanoğlu, 2013'te Mogadişu Büyükelçiliğinde görevli polis memuru Sinan Yılmaz ve 2019'da Erbil Başkonsolosluğu mensubu Osman Köse'nin terör örgütlerinin saldırısı sonucu şehit olduğu anımsatıldı.

"Bayrağımızı ve milletimizi temsil ederken çeşitli ülkelerde şehit düşen diplomatlarımız, 18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle her sene ülkemizde ve dış temsilciliklerimizde düzenlenen törenlerle anılmaktadırlar." ifadesine yer verilen notta, bugün Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde anma töreni düzenlendiği, ayrıca İzmir Karşıyaka'da bulunan Şehit Diplomatlar Anıtı'nda yerel makamlar ve Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği tarafından tören yapıldığı, Fethiye'deki Şehit Diplomatlar Anıtı'na çelenk bırakıldığı bildirildi.

Bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

"Şehitlerimizin aziz hatıralarının, yurt dışında şehit edildikleri yerlere yerleştirilen anıt ve plaketlerle yaşatılmasına da önem atfedilmektedir. Bu çerçevede, Sidney, Ottava, Lahey, Lizbon, Viyana, Burgaz ve Belgrad'da şehitlerimiz için anıt/plaket çalışmaları tamamlanmıştır. Şehit verdiğimiz diğer dış merkezlerde de bu doğrultudaki çalışmalarımız sürmektedir.

Avustralya makamları, Sidney Başkonsolosumuz Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever'in şehadetlerinin 39. yıl dönümünde, JCAG tarafından üstlenilen terör saldırısının faillerinin bulunması amacıyla dosyanın yeniden açıldığını ve suçluların yakalanması için 1 milyon Avustralya doları ödül konulduğunu açıklamıştır. Ulusumuzun evlatlarını hedef almış olan terörün kaynağının ve sorumlularının teröristlerin eylemlerini yüceltmeye, nefretten husumet yaratmaya çalıştığı son zamanlarda, Avustralya makamlarının şehitlerimizin faillerinin adalet önüne çıkarılması amacıyla attığı bu adımı önemli buluyor ve diğer ülkeler bakımından da örnek teşkil etmesini bekliyoruz.

Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz. Ruhları şad olsun."

Kaynak: AA

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