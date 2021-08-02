Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk azınlığına ait 12...
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Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk azınlığına ait 12...

Dışişleri Bakanlığı: 'Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk azınlığına ait 12...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk azınlığına ait 12... - Haberler
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