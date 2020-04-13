Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın iddiaları gerçekleri çarpıtma amaçlıdır"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın iddiaları gerçekleri çarpıtma amaçlıdır" - Haber
Koronavirüs, Yunanistan, Politika

Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın iddiaları gerçekleri çarpıtma amaçlıdır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in ülkemizin Covid-19 salgınını bahane ederek 18 Mart Mutabakatını uygulamadığı yönündeki sözleri, bu ülkenin sığınmacılara karşı işlediği suçları bastırma güdüsüyle söylenmiş, gerçekleri çarpıtma...

13.04.2020 21:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:01
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in ülkemizin Covid-19 salgınını bahane ederek 18 Mart Mutabakatını uygulamadığı yönündeki sözleri, bu ülkenin sığınmacılara karşı işlediği suçları bastırma güdüsüyle söylenmiş, gerçekleri çarpıtma amaçlı iddialardır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in Ethos gazetesindeki iddiaları hakkındaki soruya verdiği cevapta, "Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in ülkemizin Covid -19 salgınını bahane ederek 18 Mart Mutabakatını uygulamadığı yönündeki sözleri, bu ülkenin sığınmacılara karşı işlediği suçları bastırma güdüsüyle söylenmiş, gerçekleri çarpıtma amaçlı iddialardır.

Türkiye 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Bu sayede Avrupa'ya yasadışı geçişler yüzde 92 oranında azalmıştır. Bu kapsamda yükümlülüklerini yerine getirmeyen ise Avrupa Birliği'dir.

18 Mart Mutabakatı çerçevesinde, ülkemiz Yunanistan adalarına ulaşan sığınmacılardan sadece uluslararası koruma başvurusu reddedilenler veya uluslararası korumaya ihtiyacı olmayanların geri dönüşünü kabul etmektedir. Bugüne kadar, bu şartlara uygun 2 bin 139 düzensiz göçmen Yunanistan'dan geri alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Yunanistan'a önerimiz, sığınmacı kamplarında salgın nedeniyle insani felaket yaşanmaması için acil tedbir alması ve sığınmacıların yaşam ve sağlık hakkına saygı göstermesidir"

Sözcü Aksoy, "Yunanistan ise AB kurucu anlaşmalarına ve uluslararası yükümlülüklerine aykırı olarak sığınma başvurularını 1 ay süreyle askıya almış olup, sığınmacıları kayıt altına almadan ve iltica başvurularını dahi değerlendirmeden 18 Mart Mutabakatına aykırı olarak ülkemize göndermeye çalışmaktadır. Yunanistan'ın yeni iltica yasasının uluslararası standartlara ve AB direktiflerine uygun olmadığı yönündeki eleştirileri uluslararası örgütler tarafından da açıkça ortaya konulmuştur.

Öte yandan, tüm dünyada Covid-19 salgını nedeniyle kamu sağlığını ve güvenliğini korumak üzere tedbirler alınmaktadır. Nitekim Avrupa Birliği, 18 Mart Mutabakatının önemli bir unsuru olan yeniden yerleştirme programını kamu sağlığını korumak için geçici süreyle askıya almıştır. Ülkemiz de aynı gerekçeyle 18 Mart Mutabakatında öngörülen geri alımları geçici olarak durdurmuş ve bunu Yunan makamlarına bildirmiştir.

Yunanistan'daki sığınmacı kamplarının içler acısı durumu ve bu konuda Türkiye'yi örnek alması gerektiği kamplarımızı inceleyen bir Yunan gazeteci tarafından da dile getirilmiştir. Yunanistan'a önerimiz, sığınmacı kamplarında salgın nedeniyle insani felaket yaşanmaması için acil tedbir alması ve sığınmacıların yaşam ve sağlık hakkına saygı göstermesidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haber
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haber
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Erdoğan'dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar Haber
Erdoğan'dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Haber
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Erdoğan, koronavirüs vaka oranıyla ilgili sevindiren haberi verdi Haber
Erdoğan, koronavirüs vaka oranıyla ilgili sevindiren haberi verdi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Yasağı delen minübüs şoförünü yolcu kurtarmaya çalıştı: Ceza kesmeyin, biz inelim
Yasağı delen minübüs şoförünü yolcu kurtarmaya çalıştı: Ceza kesmeyin, biz inelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı
Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçti
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçti
BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Cemal Can Simge Sağın
Spor Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Radamel Falcao
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın iddiaları gerçekleri çarpıtma amaçlıdır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 21:32:56. #1.15#
title