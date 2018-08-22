Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan Danıştayının Bu Kararı Yunanistan'ın Terörle Mücadele Konusundaki...

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Danıştayının kararının Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğinde olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan Danıştayının, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza attığı belirtilerek, "Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir" denildi. - ANKARA