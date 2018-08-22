Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan Danıştayı Skandal Bir Karara İmza Atmıştır

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır" ifadeleri kullanıldı.

?Yunanistan'da Danıştay'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesine Türkiye'den tepkiler sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır. Yunanistan Danıştay'ının bu kararı Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'nin de ihlali niteliğindedir. Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir." - Ankara