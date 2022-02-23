Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarını... - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarını...

AA, Behlül Çetinkaya - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarını...

Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarını çağırarak protesto notası verdi.

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarını çağırarak protesto notası verdi

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

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