Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarını...
AA, Behlül Çetinkaya - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarını çağırarak protesto notası verdi.
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarını çağırarak protesto notası verdi
AA / Behlül Çetinkaya - Güncel