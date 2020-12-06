Dışişleri Bakanlığı, Yunan basınında çıkan haberlere cevap verdi
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Dışişleri Bakanlığı, Yunan basınında çıkan haberlere cevap verdi

06.12.2020 20:02 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:06
Dışişleri Bakanlığı, Yunan basınında çıkan haberlere cevap verdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında Türkiye'nin AB Zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz'deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberler hakkındaki soruya cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında Türkiye'nin AB Zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz'deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberler hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, "Yunanistan Türkiye ile ikili meselerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, işbirliği ve diyalog ile çözebilir" dedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, "Bu konuda çıkan haberler gerçek dışıdır. Aksine Yunanistan 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı "11 NAVTEX" ve "12 NOTAM" ile Ege ve Doğu Akdeniz'de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sözcü Hami Aksoy, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Yunanistan askeri konularda da diyalog kanallarını kapalı tutmakta, NATO Genel Sekreteri'nin ayrıştırma inisiyatifinin ilerletilmesini önlemektedir. Nitekim, Yunanistan 9 Ekim 2020 tarihinden bu yana NATO Askeri Makamlarınca tertiplenmesi planlanan toplantılara da katılmamaktadır. Yunanistan Türkiye ile ikili meselerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, işbirliği ve diyalog ile çözebilir."

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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