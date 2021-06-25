Dışişleri Bakanlığı: "Yeni mali yardım paketi, Türkiye'ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB'nin kendi huzur ve güvenliğinin...
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Dışişleri Bakanlığı: "Yeni mali yardım paketi, Türkiye'ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB'nin kendi huzur ve güvenliğinin...

Dışişleri Bakanlığı: 'Yeni mali yardım paketi, Türkiye'ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB'nin kendi huzur ve güvenliğinin...
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı: "Yeni mali yardım paketi, Türkiye'ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB'nin kendi huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adımdır"

Dışişleri Bakanlığı: "Yeni mali yardım paketi, Türkiye'ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB'nin kendi huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adımdır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

Dışişleri Bakanlığı: 'AB Zirvesi'nde Türkiye başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır'
Dışişleri Bakanlığı: "AB Zirvesi'nde Türkiye başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır"
AB Liderler Zirvesi bildirisinin Türkiye bölümü paylaşıldı
AB Liderler Zirvesi bildirisinin Türkiye bölümü paylaşıldı
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Dışişleri Bakanlığı: "Yeni mali yardım paketi, Türkiye'ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB'nin kendi huzur ve güvenliğinin... - Haberler
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