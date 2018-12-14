Dışişleri Bakanlığı: "Yemenli Taraflar Arasında İlerleme Sağlanmış Olması Memnuniyetle...

Dışişleri Bakanlığı, Yemenli taraflar arasında İsveç'te BM gözetiminde gerçekleştirilen danışmalarda ilerleme sağlanmış olmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yemenli taraflar arasında 6-13 Aralık 2018 tarihlerinde İsveç'te BM gözetiminde gerçekleştirilen danışmalarda ilerleme sağlanmış olmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Tarafların, Hudeyde ve Taiz'deki durumu iyileştirmeye dönük adımlar atılmasında mutabık kalmalarını, keza binlerce kişiyi ve ailelerini ilgilendiren tutuklu değişimini bir takvim dahilinde hayata geçirmek konusunda uzlaşmış olmalarını, ayrıca siyasi çözümle ilgili müzakere çerçevesi üzerinde görüşmelere devam etmeyi taahhüt etmelerini önemsiyoruz. Yemen'deki krizin bir an önce çözümlenmesi ve nüfusunun dörtte üçünden fazlası insani yardıma muhtaç Yemenli kardeşlerimizin ızdırabının son bulması temel beklentimizdir."

İİT Zirve Dönem Başkanı olarak Türkiye'nin, Yemen'de kalıcı barış ve istikrar için BM tarafından sürdürülen çabalara destek olmayı sürdüreceği, Yemen halkıyla dayanışma içinde hareket edeceği vurgulandı. - ANKARA