Dışişleri Bakanlığı: "Yemen'de Meydana Gelen Çatışmalardan Kaygı Duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de meydana gelen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan çatışmalardan kaygı duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Aden kentinde meşru hükümete bağlı birlikler ile bazı ayrılıkçı gruplar arasında meydana gelen, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan çatışmalardan kaygı duyulduğu bildirildi. Yemen meşru hükümetine saygı gösterilmesi ve ülkedeki mevcut krizin çözümünü daha da zorlaştırabilecek adımlardan kaçınılması çağrısında bulunulan açıklamada, "Yemen'de kalıcı barış ve istikrarın BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları dahil yerleşik parametreler temelinde siyasi bir çözüm bulunarak meşru devlet otoritesinin tüm ülke sathında yeniden tesis edilmesiyle sağlanabileceğine inanıyoruz. Türkiye olarak Yemen'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklemeye, meşruiyetin yanında durmaya ve kardeş Yemen halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi. - ANKARA