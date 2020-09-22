Dışişleri Bakanlığı: Yaptırım kararının, bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur
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Dışişleri Bakanlığı: Yaptırım kararının, bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonucunda bir Türk denizcilik şirketinin Libya bağlamında yaptırım listesine alınması hakkında, "Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur" denildi.

Dışişleri Bakanlığı: Yaptırım kararının, bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur
22.09.2020 05:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 05:55

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonucunda bir Türk denizcilik şirketinin Libya bağlamında yaptırım listesine alınması hakkında, "Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur" denildi. 

Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında alınan bir Türk denizcilik şirketinin yaptırım listesine alınması hakkında yazılı açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AB Dış İlişkiler Konseyi'nin bugünkü toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur. AB'nin İrini Operasyonu korsan Hafter'i ödüllendirmekte, BM tarafından tanınan Libya hükümetini ise cezalandırmaktadır. Ülkemizin meşru hükümete yaptığı yardımlar, ambargo ihlali olarak nitelenirken, BAE başta olmak üzere darbeci Hafter'e BMGK kararları hilafına karadan ve havadan silah gönderen ülke ve şirketlerin görmezden gelinmesi AB'nin taraflı tutumunun açık bir göstergesidir" ifadeleri kaydedildi.

'SON DERECE TALİHSİZLİKTİR'AB'nin, uluslararası meşruiyet yerine çifte standartlı tutumunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Bu tutumuyla AB'nin, uluslararası meşruiyetten yana bir tavır takınmak yerine, saldırganı mükafatlandıran İrini Harekatı'yla ortaya koyduğu çifte standartlı tutumunu sürdürmekte ısrar ettiği görülmektedir. Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için gayret gösterilen bir zamanda böyle yanlış bir karar alınması ise son derece talihsizdir. AB, bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde hareket etmelidir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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