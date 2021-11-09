Dışişleri Bakanlığı, UNESCO 40. Genel Konferans Başkanlığını tamamlayan Büyükelçi Cengizer'i kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) nezdindeki Daimi Temsilcisi Emekli Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'i, bugün tamamladığı UNESCO 40. Genel Konferans Başkanlığı görevi boyunca yürüttüğü özverili çalışmalar vesilesiyle tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Cengizer'in 12 Kasım 2019'da üstlendiği UNESCO 40. Genel Konferans Başkanlığı görevini bugün tamamladığı belirtildi.

Büyükelçi Cengizer'in, Türkiye'nin 53 yıl aradan sonra üstlendiği görev boyunca, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının zorunlu kıldığı kısıtlamalara rağmen UNESCO 40. Genel Konferans çalışmalarının kesintisiz biçimde sürdürülmesini sağladığı vurgulanan açıklamada, Cengizer'in tüm üye ülkelerin eşit temsil edildiği UNESCO Genel Konferansının güçlendirilmesine yönelik çabalara öncelik verdiği de kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cengizer'in maiyetiyle birlikte yürüttüğü özverili çalışmalar, başta UNESCO ve bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası toplum tarafından takdir ve övgüyle karşılanmıştır.

UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcimiz Sayın Cengizer'i başarılı Genel Konferans Başkanlığı için kutluyor, UNESCO 41. Genel Konferans Başkanlığı görevini üstlenen Brezilya'nın UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Santiago Irazabal Mourao'ya görevinde başarılar diliyoruz."

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