Dışişleri Bakanlığı: "Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu çağrısı...
AA, Fuat Kabakcı - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı: "Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu çağrısı yapıyoruz.
Dışişleri Bakanlığı : " Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu çağrısı yapıyoruz."
AA / Fuat Kabakcı - Güncel