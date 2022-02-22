Dışişleri Bakanlığı: "Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu çağrısı... - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: "Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu çağrısı...

AA, Fuat Kabakcı - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu çağrısı yapıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı : " Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu çağrısı yapıyoruz."

AA / Fuat Kabakcı - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Güncel, Haberler

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