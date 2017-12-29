Dışişleri Bakanlığı: "Ukrayna'nın Doğusundaki 300 Kişilik Esir Değişimi Memnuniyetle Verici"

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın sona erdirilmesine dönük gayretlerin bir parçası olarak, takriben 300 kişilik bir esir değişimi gerçekleştirilmiş olmasını memnuniyetle karşılandığını belirtti.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın sona erdirilmesine dönük gayretlerin bir parçası olarak, takriben 300 kişilik bir esir değişimi gerçekleştirilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mutabakata ulaşılmasında emeği geçen tüm kesimleri tebrik ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği yineliyor; ilgili tarafların Minsk Anlaşmaları uyarınca atacakları ilave adımlar temelinde Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların biran evvel kalıcı şekilde sona ermesini diliyoruz. Türkiye bu yöndeki gayretlere aktif desteğini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir" ifadesini kullandı. - ANKARA