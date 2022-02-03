Türkiye, Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin stratejik ortak Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü kutladığı açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini vurguladı.

Bakanlık, Türkiye'nin Ukrayna ile diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, "Stratejik ortağımız Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü kutluyoruz." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, Ukrayna ile ilişkilerde karşılıklı anlayış, güven ve ortak menfaatler temelinde son yıllarda kayda değer bir ilerleme yaşandığı, bu durumun, bölgenin barış, istikrar ve refahına da katkıda bulunduğu belirtilerek, " Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemekte, bu çerçevede Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamakta, Donbas'ta ise uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl bir çözümü savunmaktadır." denildi.

Ukrayna ile Türkiye arasında dostluk ve iş birliği köprüsü kuran Kırım Tatar Türklerinin hak ve menfaatlerinin korunması için ortaya konulan ortak çabaların Türkiye-Ukrayna ilişkilerini daha da güçlendirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Kiev'de Cumhurbaşkanı'mızın katılımlarıyla düzenlenmekte olan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 10. Toplantısı sırasında ve önümüzdeki dönemde muhtelif vesilelerle atılacak karşılıklı adımlar, ikili iş birliğimizin kapsamının genişletilmesine ve derinleşmesine katkıda bulunacaktır. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünde, halklarımızın refah ve esenliği için iş birliğimizi her alanda daha da geliştirme irademizi teyit ediyoruz."

Türkiye ve Ukrayna, diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutluyor

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkiler, diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 3 Şubat 1992'den bu yana güçlenerek devam ediyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 16 Aralık 1991'de Türkiye, Ukrayna'yı tanıyan ilk ülkelerden biri oldu ve iki ülke arasında 3 Şubat 1992'de ilk kez diplomatik ilişkiler tesis edildi.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" 1993'te onaylandı.

İki ülke arasında 2011'de kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) mekanizmasıyla ilişkiler, stratejik ortaklık düzeyine yükseltildi.

Türkiye ve Ukrayna arasında 2017'den bu yana vize muafiyeti ve kimlikle seyahat uygulamasına geçildi.

Diplomatik ilişkilerin tesisisin 30. yılı münasebetiyle bugün, devlet başkanlarının katılımıyla 10. YDSK Kiev'de toplanacak.